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Четверг, 9 января 2020, 14:45 мск

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Лишь треть россиян дают себе обещания на Новый год

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, сколько граждан дают себе обещания на Новый год, а также скольким россиянам удается выполнить обещанное. Об этом сообщается по итогам опроса, проведенного в конце декабря.

В исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних жителей России. Выяснилось, что 34% граждан дают себе обещания на Новый год, связанные с их жизнью, которые они планируют реализовать в следующем году. Однако далеко не всем удается выполнить задуманное, этого достигают 69% из тех, кто что-либо себе обещает.

Чаще всего россияне в наступающем году планируют больше уделять времени семье – 5%. Затем идут обещания заботиться о собственном здоровье (4%), заниматься спортом (3%) и бросить курить (3%). Многие обещают себе больше зарабатывать (3%), сменить или найти работу (3%) и в целом жить лучше (3%).

По словам директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова, чаще остальных дают обещания стать в чем-то лучше молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. «Это поколение сегодня вступает в полной мере во взрослую жизнь: начинает трудовую биографию, создает семью, заводит и воспитывает детей... В этот непростой период своей биографии почти у каждого повышается чувство ответственности, вместе с этим возрастает уверенность в своих силах, знаниях и умениях. У человека появляется убежденность в том, что происходящее в жизни – результат его личных усилий или упущений», – пояснил социолог.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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