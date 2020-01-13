Россияне ждут в 2020 году коррупционных скандалов, громких отставок и массовых протестов

Социологи «Левада-центра» провели опрос и выяснили, чего ожидают жители России от 2020 года. Большинство уверены, что наступивший год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами. Впрочем, растет и число тех, кто уверен, что лично для них этот год будет лучше предыдущего.

В исследовании приняли участие более 1600 совершеннолетних граждан России, проживающих в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. Опрос проводится на дому у респондента методом личного интервью. Результаты приведены на сайте «Левада-центра». Кроме того, социологи опубликовали данные аналогичных исследований, проводимых ежегодно.

В 2020 году 66% россиян ожидают коррупционных скандалов и отставок в правительстве. Этот показатель максимальный с 2013 года. 45% респондентов заявили, что ждут массовых протестов. В то же время снизились ожидания экономического кризиса – о возможных проблемах в экономике заявили 49% респондентов, в прошлом году таких было 57%.

Треть (34%) опрошенных считают, что в 2020 году могут произойти крупные технические катастрофы. 23% не исключают возникновения массовых эпидемий. Лишь 13% заявили, что в России может произойти государственный переворот, 77% уверены в обратном.

67% респондентов придерживаются мнения, что России не грозит вооруженный конфликт с какой-то из соседних стран. С прошлого года этот показатель вырос 13%. Три четверти также уверены, что РФ не ввяжется в войну с США или НАТО. Также отмечается рост доли тех, кто не ожидает обострения ситуации на Северном Кавказе – с 62% до 70%.

В целом у россиян прибавилось оптимизма. Так на 5 п.п. до 63% выросло число тех, кто считает, что новый год будет лучше предыдущего. При этом 65% россиян полагают, что 2020 год будет спокойным для них лично и их семей – это максимальный показатель с 2013 года.

Опрос проводился 12-18 декабря 2019 года среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью на дому у респондента

«Левада-центр» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.01.20

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