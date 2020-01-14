В России хотят запретить запускать фейерверки рядом с жилыми домами

В Госдуме предложили ввести запрет на использование фейерверков и салютов вблизи жилых домов и медицинских учреждений. Автор инициативы – депутат Евгений Федоров.

Парламентарий направил письмо главе МЧС Евгению Зинчеву, передает RT. Федоров указывает, что применение фейерверков может закончиться нанесением ущерба зданию или пожаром, а потому необходимо запретить запускать салюты на расстоянии до 500 метров.

Многие любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с детьми, а в больницах могут находиться люди в тяжелом состоянии, для которых взрывы фейерверков становятся дополнительной проблемой, отметил депутат.

Согласно российскому законодательству, средства пиротехники нельзя использовать в помещениях, на балконах, в национальных парках, заповедниках, на кладбищах и территориях пожароопасных объектов. Кроме того, фейерверки запрещено запускать по время митингов и массовых шествий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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