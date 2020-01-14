Россияне забыли забрать из МФЦ 700 тысяч документов на недвижимость

В 2019 году россияне подали более 24 млн заявлений о проведении учетно-регистрационных действий и выдаче сведений о недвижимости. 700 тысяч документов так и остались невостребованными. Об этом сообщили в Федеральной кадастровой палате.

Наибольшее число документов забыли жители Челябинской области – 133,4 тысячи, затем идут Ленинградская область – 93,3 тысячи, Пермский край – 93,3 тысячи, Татарстан – 82,3 тысячи и Бурятия – 70,7 тысячи. В московских МФЦ остались невостребованными 45,4 тысячи документов, в Санкт-Петербурге – 65,3 тысячи, передает РБК.

Наиболее дисциплинированными в этом вопросе оказались жители Ингушетии – они вообще не забыли не одного документа. Меньше всего документов осталось невостребованными заявителями в Республике Алтай (несколько десятков), Магаданской области, Чукотском автономном округе (меньше 50) и Пензенской области (чуть больше 500).

Чаще всего россияне забывают документы для сделок с недвижимостью (договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты передачи и прочее). Большинство экземпляров принадлежат продавцам недвижимости.

Все забытые документы были переданы в архив Кадастровой палаты, где к этому моменту находится более 1,69 млн невостребованных бумаг. Граждане в любой момент могут запросить нужный документ, а также заказать доставку курьером.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.20

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