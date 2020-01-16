В черном молотом перце обнаружили плесень и кишечную палочку

Специалисты Роскачества по просьбе россиян проверили черный молотый перец. Оказалось, что опасения потребителей в отношении этой пряности вполне оправданы.

Эксперты взяли для анализа черный перец с колоссальной разницей в цене: 100 г самого дешевого продукта стоили 27 рублей, а самого дорогого – 550 рублей. Выяснилось, что среди недорогих товаров есть неплохие продукты.

Образцы проверили на соответствие 34 показателям качества и безопасности, в том числе на содержание потенциально опасных веществ и пестицидов, микробиологическую безопасность, массовую долю золы, влаги, эфирных масел, синтетических красителей и пиперина (основной компонент черного перца, который придает ему острый вкус).

В продукте девяти торговых марок зафиксировано превышение допустимого количества бактерий, в четырех – превышения по количеству плесени, в трех образцах обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одном – сульфитредуцирующие клостридии. Примечательно, что в перце черном горошком никаких нарушений выявлено не было.

«На российский Знак качества не будет претендовать ни один исследованный черный молотый перец», – сделали вывод в Роскачестве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.20

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