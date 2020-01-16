Гидрометцентр посулил россиянам холодный февраль

Февраль в России будет холодным, прогнозируют синоптики. По оценкам Гидрометцентра, температура воздуха на большей территории страны будет колебаться в пределах климатической нормы, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Морозы, соответствующие средним многолетним нормам, ожидаются на юге Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Нижегородской, Кировской и Московской областях, на севере и северо-востоке страны.

Людмила Паршина напомнила, что нормальная погода февраля в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии – ночью до минус 7-12 градусов, а днем – до минус 2-7 градусов, пишет «РГ». Во время морозов ночью в этих регионах температура воздуха может опускаться до минус 20, а днем до минус 15 градусов. Аналогичные температурные режимы считаются нормой на севере Центрального округа и в Тверской области. Однако при похолодании столбики термометров могут опуститься здесь до 25-градусной отметки.

На севере Приволжского округа ночами ожидаются морозы до минус 17 градусов, денм – до минус 11. При похолодании ночью температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов.

Синоптики допускают, что в феврале в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае будет чуть теплее средней многолетней нормы на один градус. Днем будет не теплее плюс 1 градуса. Несколько теплее будет на Урале и в регионах Западной Сибири – в ХМАО-Югре и ЯНАО. Здесь нормой для февраля считаются температуры до минус 18 градусов ночью и до минус 16 градусов днем. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях тоже будет чуть теплее. Здесь ночами температура не будет колебаться в пределах 13-18 градусов ниже ноля, а днем – минус 6-11 градусов.

На юге Западной Сибири установятся температуры близкие к норме: ночью – минус 17-22 градуса, днем – минус 9-14 градусов. Впрочем, синоптики не исключают морозов с понижением температуры до минус 35 градусов ночью и днем до минус 30.

Температуры ниже нормы весьма вероятно придут в Эвенкию. Там по ночам столбики термометров могут опускаться до минус 50 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края февраль ожидается в пределах нормы: до минус 28 по ночам и минус 14-19 градусов – в светлое время суток.

Холоднее обычного в феврале может быть на территории Якутии, Забайкальского края, Иркутской области, центральных и северных районов Хабаровского края и Амурской области, а также на западе Чукотки и побережье Магаданской области. Самые сильные морозы традиционно бывают на северо-востоке Якутии. Днем там ожидается до минус 35 градусов, ночью – до минус 45 градусов. В отдельные температура воздуха будет опускаться до минус 50 градусов. Немного теплее обычного будет на Камчатке и на Сахалине.

Снега больше нормы ожидается на юго-востоке Центрального округа – в Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, а также на южной половине Рязанской области. Чрезмерное количество осадков синоптики прогнозируют в Калмыкии, на севере Ставрополья, а также в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской область, Забайкалье, восток Амурской области и Хабаровского края и на юге Приморья.

Нехватка снега весьма вероятна в Якутии, Курганской, Оренбургской и юге Челябинской областей. На всей остальной территории осадки будут в норме.

В Москве в феврале температура будет в пределах средних многолетних показателей: днем минус 2-7, ночью – до минус 12 градусов. Осадков выпадает 36 мм, что меньше, чем в январе. Есть вероятность похолоданий, отметила Людмила Паршина.

Отметим, что в феврале на территории многих регионов страны возможны значительные суточные колебания температур. Так, например, в Москве в ночь на 3 февраля ожидается 17 градусов мороза, а днем воздух прогреется до плюс одного градуса, свидетельствуют данные «Гисметео». В Красноярске также возможны значительные перепады: в ночь на 2 февраля ожидается до минус 23 градусов, а днем – минус 2 градуса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.20

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