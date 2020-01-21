Учителей в России хотят ограничить педагогической тайной

Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России предложила ввести понятие педагогической тайны. Идея в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей. Подобные меры уже успешно применяются в отношении врачей.

Понятие педагогической тайны зафиксировано в материалах рабочей группы «Здоровый ребенок». Чиновники пока не дали инициативе своей оценки, но в родительском сообществе идею уже поддержали, пишут «Известия». По мнению авторов, ограничение позволит защитить детей с особенностями развития от нападок преподавателей и одноклассников.

Идея особенно актуальна на фоне развития инклюзивного образования, отметила главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева. Известны случаи, когда диагноз ребенка становился именем нарицательным среди педагогов. Это влечет за собой огромное количество психологических проблем как для самого ребенка, так и для его родителей.

Инициативу планируется обсудить на различных площадках и с разными группами населения, сообщили в аппарате врио вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства.

Практика неразглашения личной информации воспитанников и учеников давно применяется в странах Европы. Тайна распространяется и на семейные секреты, например, о том, что ребенка усыновили.

Стоит отметить, что в российском праве есть статья «Нарушение неприкосновенности частной жизни», максимальное наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы. Если злоумышленник при этом использовал свое служебное положение, ему грозит до четырех лет тюрьмы и до пяти лет запрета работы в профессии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

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