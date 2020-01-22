Половина жителей России не считают труд гарантией успеха в жизни

В ходе опроса россиян выяснилось, что более половины не связывают упорный труд с жизненным успехом. По мнению жителей России, этому в большей степени способствуют личные связи и везение.

Исследование провел Институт социологии ФНИСЦ РАН, пишет RT. В опросе приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет, проживающие в 22 регионах России.

52% опрошенных полагают, что на успех влияет в первую очередь не усердный труд, а везение и личные связи. Остальные считают, что если упорно работать, что в долговременной перспективе это приведет к улучшению жизни.

Вместе с тем, 63% участников опроса уверены, что человек должен иметь только то, что он заработал честным трудом. 37% полагают, что оправданы любые доходы, независимо от их источника.

Ранее 74% россиян заявили, что хотят сменить работу в 2020 году. Из них 53% не довольны своей зарплатой, четверть – хотят поменять сферу деятельности и попробовать что-то принципиально новое. 6% респондентов пожаловались на слишком большой объем работы. 3,5% признались в плохих отношениях с начальством.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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