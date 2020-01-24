Сегодня правительство Франции будет изучать проект пенсионной реформы, а французы против нее протестовать

Сегодня в правительство Франции поступит новый проект пенсионной реформы.
Напомним, с ноября прошлого года в пятой республике не прекращаются акции протеста и забастовки – люди недовольны изменением правил выхода на пенсию и получения денежных отчислений. Изначально предполагалось, что пенсионный возраст будет повышен с 62 до 64 лет, а все льготные режимы пенсионных отчислений – отменены и унифицированы.
После масштабных волнений в Париже и других городах страны правительство пошло на первую уступку и в январе премьер-министр страны Эдуар Филипп выступил с заявлением, что норму по изменению возраста выхода на пенсию из проекта уберут.
Однако французы требуют от власти отказаться от реформы совсем.
Ожидается, что новая акция протеста состоится во Франции 24 января. И в то время, когда министры будут знакомиться с предложениями по реформе, на улицах Парижа снова окажутся десятки тысяч недовольных граждан.
Ожидается, что законопроект о реформе будет внесен на рассмотрение парламента Франции в феврале.
Париж, служба мониторинга
Париж. Другие новости 24.01.20
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