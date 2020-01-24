Из-за протестов в Париже для посетителей закрыли Эйфелеву башню

Одна из главных достопримечательностей Франции – Эйфелева башня – будет закрыта для посетителей из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщает газета Le Figaro.

В компании, обслуживающей Эйфелеву башню, отметили, что участие персонала в протестах против пенсионной реформы не позволит обеспечить безопасность посетителей. Поэтому было решено закрыть доступ для туристов и местных жителей.

Стоит отметить, что с начала декабря Эйфелеву башню закрывают уже в третий раз.

Напомним, с ноября прошлого года в пятой республике не прекращаются акции протеста и забастовки – люди недовольны изменением правил выхода на пенсию и получения денежных отчислений. Изначально предполагалось, что пенсионный возраст будет повышен с 62 до 64 лет, а все льготные режимы пенсионных отчислений – отменены и унифицированы.

Сегодня в правительство Франции поступит новый проект пенсионной реформы. В то время, когда министры будут знакомиться с предложениями по реформе, на улицах Парижа снова окажутся десятки тысяч недовольных граждан.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 23.01.20

Отказ от туров в КНР и посылок из Китая: россияне отреагировали на вспышку смертельной болезни. / В Китае коронавирусом заразились более 570 человек, 95 – в критическом состоянии. / Медики не подтверждают два из трех случаев возможного завоза в Россию нового короновируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»