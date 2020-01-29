Российские силовики смогут получить доступ к данным граждан без суда

Глава Минсвязи Максут Шадаев предлагает предоставить силовикам доступ к данным граждан в режиме онлайн. Речь идет о государственных сведениях, информации из банков, от операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Инициативы Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», пишут «Ведомости». Открыть доступ к данным россиян министр предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность. Сейчас получить такую информацию правоохранители могут только по решению суда.

Кроме того, Шадаев выступает за цифровизацию госуслуг и способов идентификаций граждан. По мнению министра, граждане должны меньше тратить времени на общение с органами власти, хватит и трех часов в год.

Вместе с тем, к 2024 году россияне должны получить доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства. Согласно инициативе граждане также смогут узнать, кому были переданы сведения о них.

Кремль пока не ознакомился с предложениями нового министра связи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакой позиции нет. Более того, это новая инициатива, поэтому я ничего не могу вам сказать. Могу лишь только порекомендовать обращаться в министерство за комментариями и разъяснениями»,– сказал Песков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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