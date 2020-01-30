Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

В России вступает в силу федеральный закон, согласно которому гражданам разрешается выходить на охоту с луком и арбалетом. Теперь эти предметы относятся к гражданскому охотничьему оружию.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин в начале августа 2019 года. Норма вступает в силу спустя 180 дней после официального опубликования.

В документе лук описывается как охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии и сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил. Арбалет – охотничье метательное стрелковое оружие, у которого есть механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, при этом сила дуги превышает 43 килограмм-сил.

Для того, чтобы начать охоту с луком или арбалетом, необходимо зарегистрировать его в Росгвардии, получить разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также получить охотничий билет.

Летом 2019 года Минприроды заявило, что хочет пересмотреть правила выдачи охотничьего билета. В министерстве полагают, что в настоящее время процедура носит формальный характер. В Минприроды планируют ввести охотничий минимум, который является экзаменом на знание основ биологии диких животных, техники безопасности и требований правил охоты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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