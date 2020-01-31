Эксперт назвала причины большого числа разводов в России

Российская молодежь в последние годы подпортила бракоразводную статистику, внеся немалый вклад. Помимо традиционных причин распада браков в России утвердилась новая – несерьезное к ним отношение, рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

По итогам 2019 года Росстат зафиксировал значительное снижение (на 12,7%), числа разводов по сравнению с 2018 годом. Тем не менее, их по-прежнему очень много – 472 тыс. на 843 тыс. браков. «В более молодых семьях появляется и относительно новая причина разводов – инфантильность или отсутствие обязательств за семью», – цитирует Егорову РИА «Новости».

Еще одна причина – финансовая составляющая, «завышенные ожидания от супруга (чаще всего мужа) в карьерном росте и перспективах семьи». Эксперт также отметила, что большую роль в успешности семейных отношений играет квартирный вопрос. Она констатировала, что отсутствие собственного жилья или даже перспектив его приобретения – еще одна причина для развода. Среди других причин Егорова назвала неготовность россиян идти на компромиссы с партнерами, а также вмешательства в дела семьи родственников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.01.20

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