Уровень счастья жителей России обвалился до минимума

Индекс счастья россиян оказался минимальным за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом Ромир для ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup.

Опрос был проведен в конце 2019 года в 46 странах мира. В нем приняли участие 45 тысяч человек, чье мнение фактически можно экстраполировать на всех жителей Земли, сообщается на сайте Ромира. В России было опрошено 1500 человек из всех регионов. Респонденты отвечали на вопрос «Насколько счастливым или несчастным человеком вы себя ощущаете в связи с событиями в вашей личной жизни?».

Более половины (59%) всех опрошенных в мире считают себя счастливыми. Каждый десятый житель Земли (11%), наоборот, несчастлив. 28% не смогли определиться, счастливы они или нет. В целом мировой индекс счастья оказался равен 48 п.п..

В РФ доля счастливых составляет 42%. За два года показатель уменьшился с 55%. При этом доля несчастливых жителей России, наоборот, увеличилась – с 11% до 18%. В результате индекс счастья в РФ снизился с +50 п.п. в 2017 году до +24 п.п. в 2019 году, что повторяет минимум 2013 года и вдвое меньше мирового показателя.

По уровню счастья в мире лидирует Колумбия – +88 п.п. В тройке лидеров оказались Эквадор с индексом +85 п.п. и Индонезия (+86 п.п.). Среди самых несчастливых стран по итогам 2019 года – Иордания (-38 п.п.), Ливан (-15 п.п.), Сирия (-7 п.п.), Гонконг и Ирак (+5 п.п.). Россия также оказалась в нижней части рейтинга.

«Глобально, есть несколько подходов к оценке «счастья». В исследовании Gallup International мы полагаемся на самоидентификацию респондентов, – комментирует результаты опроса президент Ромир, вице-президент Gallup International Андрей Милехин. – Важно, что падение индексов чаще всего можно объяснить двумя факторами: отсутствием наблюдаемой динамики улучшения жизни, новая парадигма – каждый год жить не просто хорошо, а лучше! А также ощущением несправедливости в отношении себя. При этом большинство сравнивает себя с соседями, а россияне – с мировыми лидерами».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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