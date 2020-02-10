Россияне смогут выбрать любую национальность во время переписи

Жители России смогут назвать любую национальность во время переписи населения, которая пройдет в этом году. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Любое принуждение гражданина к выбору национальности запрещено 26-й статьей Конституции РФ. «Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах», – рассказал депутат «Парламентской газете».

Перепись населения России состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Кроме российских граждан, в ней примут участие и иностранцы, которые проживают в стране на постоянной или временной основе. Переписные листы будут переведены на десять языков, включая английский, китайский и татарский.

«Полученные сведения очень важны для формирования государственной политики. На основании этих материалов будут формироваться государственные программы в различных сферах общественной жизни: от образования до пространственного развития», – подчеркнул Гильмутдинов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.02.20

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