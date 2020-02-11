«Совсем потеряли стыд»: пенсионер одарил депутатов Карелии туалетной бумагой за жалкую прибавку (ВИДЕО)

В Карелии пенсионер вручил депутатам регионального заксобрания два рулона туалетной бумаги в качестве «благодарности» за мизерную индексацию выплат ветеранам труда. Прибавка к сумме компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи составила всего 21 рубль.

Соответствующая видеозапись появилась в соцсети «ВКонтакте». Перед началом заседания регионального парламента к депутатам вышел пенсионер и пожаловался им на жалкие прибавки, которые получили ветераны труда.

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги», – заявил мужчина, добавив, что отдает туалетную бумагу депутатам, чтобы те использовали ее по назначению.

Выступающим оказался подполковник ФСБ в отставке, бывший летчик погранвойск Сергей Андруневич, уточняют местные СМИ. Он напомнил народным избранникам, что ветеранские выплаты в Карелии не индексировались на протяжении 12 лет. После того, как Конституционный суд в конце прошлого года признал это нарушением и обязал региональные власти провести индексацию, выплаты были увеличены на процент официальной инфляции, что составило 21 рубль.

«21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше», – возмутился пенсионер. Он счел эту прибавку, выплаченную ветеранам после 12 лет нарушений, «откровенным плевком властей в лицо стариков». По словам пенсионера, депутаты «совсем потеряли стыд» – «себе зарплату повышают ежегодно, а от стариков отмахиваются подачкой».

Петрозаводск, Наталья Аникина

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