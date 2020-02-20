«Позор подачке властей!», – пенсионеры в Петрозаводске протестуют против мизерной индексации ветеранских выплат

В Петрозаводске пенсионеры вышли на пикеты в знак протеста против принятого в четверг, 29 февраля, парламентом Карелии сразу в двух чтениях закона об индексации ежемесячных выплат ветеранам труда и другим льготникам на 21 рубль. Против голосовали депутаты из оппозиционные фракций – коммунисты и представители «Яблока».

В протестной акции участвовали около 15 пенсионеров. Они вышли на улицы города с плакатами «21 рубль – это позор, а не индексация!», «Позор подачке правительства!», «21 рубль – это два рулона туалетной бумаги!», «21 рубль – это не индексация, это смешно!», сообщает издание «Столица на Онего».

Сейчас ветеран труда в Карелии ежемесячно получает компенсацию в 700 рублей за проезд в общественном транспорте и услуги связи. После повышения выплата составит 721 рубль.

Ранее в феврале подполковник ФСБ в отставке, бывший летчик погранвойск Сергей Андруневич вручил депутатам регионального заксобрания два рулона туалетной бумаги в качестве «благодарности» за мизерную индексацию выплат ветеранам труда.

«21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше», – возмутился пенсионер. Он счел эту прибавку «откровенным плевком властей в лицо стариков». По словам пенсионера, депутаты «совсем потеряли стыд» – «себе зарплату повышают ежегодно, а от стариков отмахиваются подачкой».

Ветеранские выплаты в Карелии не индексировались на протяжении 12 лет. Конституционный суд республики в конце прошлого года признал это нарушением и обязал региональные власти провести индексацию. После этого губернатор региона Артур Парфенчиков и партия «Единая Россия» внесли в парламент законопроект об индексации ветеранских выплат. В Минсоцзащиты региона объяснили мизерный размер индексации прогнозируемым уровнем инфляции на 2020 год в 3%.

Петрозаводск, Наталья Аникина

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