Предельный возраст ректоров российских вузов хотят повысить до 70 лет

Предельный возраст ректоров вузов в России предлагается повысить с 65 до 70 лет. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение в Госдуму правительство. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части повышения предельного возраста для замещения должностей, предусмотренных ч. 12 ст. 332 и ч. 1 ст. 336.2 ТК РФ, с 65 лет до 70 лет без права продления», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в документе предлагается ограничить срок трудового договора с руководителем вуза до пяти лет и число сроков нахождения на посту до трех. По мнению авторов законопроектов, длительное нахождение на посту ректора «как правило, сдерживает профессиональный рост перспективных управленческих кадров и формирование соответствующего кадрового резерва, ведет к стагнации в деятельности организации».

Исключение составят ректоры Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Руководителей этих вузов назначает президент России, а правила для них установлены отдельными законами.

По данным кабмина, по состоянию на май 2019 года средний возраст ректоров 50 ведущих российских вузов составлял 58 лет, 12 из них достигли возраста 65 лет, 9 – 70 лет. «Практика показывает, что сам по себе возраст, превышающий шестьдесят пять лет, не препятствует успешному осуществлению управленческой деятельности в сфере образования и науки», – подчеркнули в правительстве.

Москва, Зоя Осколкова

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