Спас Краков в 1945 году: умер легенда советской разведки Алексей Ботян, ему было 103 года

В ночь на четверг, 13 февраля, скончался легендарный советский разведчик, герой России полковник в отставке Алексей Ботян, спасший польский Краков от разрушения гитлеровцами, сообщают информагенства на ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). В понедельник, 10 февраля, Ботяну исполнилось 103 года.

Алексей Ботян встретил войну 1 сентября 1939 года – сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчета. После капитуляции Польши воинская часть, в которой служил будущий разведчик, сдалась Красной армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не захватили фашисты. После этого Ботян получил советское гражданство, сообщается на сайте СВР.

С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведывательную школу, в которой проучился полтора года. Боевую практику он проходил, участвуя в обороне Москвы, в частности, разведчик уничтожал коммуникации и линии связи в тылу противника в Подмосковье. Затем Ботян принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии, Украины и в Восточной Европе – Польше и Чехословакии.

В 1943 году разведчик провел операцию по взрыву оккупационной администрации в городе Овруч на Украине. В результате были уничтожены около 80 гитлеровских офицеров.

В январе 1945 года Ботян руководил операцией по спасению от уничтожения города Кракова. Ему удалось узнать о планах гитлеровцев подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, но при этом был бы затоплен и разрушен Краков. Разведгруппа Ботяна смогла заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке, и в результате древний город был спасен.

После войны Алексей Ботян продолжил работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. В мае 2007 года указом президента РФ ему было присвоено звание Героя России.

Стоит отметить, что благодаря своим заслугам, Ботян стал прототипом образа главного героя фильма «Майор Вихрь», вышедшего в 1967 году. Операция по спасению Кракова легла в основу одноименного романа Юлиана Семенова, по которому была снята лента.

Москва, Наталья Петрова

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