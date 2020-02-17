В наборах юных химиков нашли опасные ингредиенты

В детских наборах для проведения химических опытов нашли опасные для здоровья реагенты. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич попросил Роспотребнадзор проверить такие игрушки.

Депутат написал письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По словам парламентария, в России продается набор юного химика «Укрощение огня», включающий в себя аммоний двухромовокислый, передает РИА «Новости».

Указанное вещество активно использовалось в общеобразовательных учреждениях на уроках химии для демонстрации реакции «Вулкана Бёттгера», когда при нагревании дихромат (аммоний двухромовокислый) разлагается с выделением азота, паров воды и выбросом раскаленных твердых частиц оксида хрома.

«Однако сейчас из-за токсичности реактива подобный химический опыт запрещен в образовательных учреждениях большинства стран мира», – подчеркнул в письме депутат.

Он попросил проверить не только этот набор, но и другие, содержащие различные химические вещества для проведения химических опытов для школьников и образовательных учреждений, а также разъяснить регулирования оборота подобных детских игрушек.

Москва, Зоя Осколкова

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