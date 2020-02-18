В говяжьей тушенке нашли мясо птицы, свиньи и лошади

Специалисты Роскачества проверили говяжью тушенку 23 торговых марок. В продукте обнаружили ДНК других животных, кроме коровы, а также антибиотики.

В тестировании участвовала тушенка из Воронежской, Калининградской, Курганской, Московской, Новгородской, Псковской, Орловской и Ярославской областей, республик Бурятия и Марий Эл, а также из Москвы и из Белоруссии. Стоимость за баночку от 325 до 388 граммов – от 82,9 до 306,09 рубля, сообщается на сайте Роскачества.

В пяти торговых марках специалисты обнаружили превышение нормы лекарственных препаратов. «Содержание антибиотиков не регламентируется законодательством: требования есть только к сырью, но не к конечному продукту», – отметили эксперты. В одном из образцов концентрация антибиотиков составила более 1000 микрограмм на килограмм, что в 200 раз превышает обычные показатели.

Кроме того, в продукции десяти торговых марок нашли ДНК других животных – свиньи, курицы и лошади. У 14 наименований имелись посторонние запахи, привкус и излишек пряностей.

Что касается бульона, то превышение его объема зафиксировано в продуктах семи торговых марок. «В шести случаях бульон был коричневым. Это предположительно указывает на то, что мясо заранее не было обескровлено. Еще в двух случаях коричневый бульон имел зеленоватый оттенок. Скорее всего, для производства этого тушеного мяса было использовано некачественное сырье», – сообщили в Роскачестве.

Тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов эксперты не обнаружили. Не было и нарушений по микробиологическим показателям. Несмотря на это, ни одна из проверенных торговых марок не соответствует ГОСТу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.02.20

На Ямале чиновников оштрафовали на сотни тысяч рублей за слив канализации прямо в тундру. / Бывший вице-мэр Челябинска, осужденный за обман дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд», не смог выйти по УДО. / В Красноярске преподавателя и студентов обвинили во взяточничестве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»