Четверть российских учеников недовольны качеством школьной еды

Большинство российских детей питаются в образовательных учреждениях. При этом треть учеников заявили, что испытывают чувство голода на уроках, а четверть недовольны внешним видом и вкусом школьной еды.

В опросе, проведенном сервисом доставки еды Delivery Club и исследовательской компанией Aventica, приняли участие 1245 респондентов в возрасте от десяти до 17 лет, передает РБК.

51% опрошенных заявили, что выбирают организованный обед в школьной столовой. 20% учеников покупают в ней отдельные блюда, еще 20% приносят еду из дома. Ничего не едят во время занятий 11% участников опроса. Чаще всего в столовых организованно питаются дети в возрасте 10-12 лет (70%).

62% школьников удовлетворены качеством школьной еды, 24% высказали противоположное мнение – им не нравится внешний вид и вкус блюд, подаваемых в образовательных учреждениях.

Кроме того, исследование показало, что 31% школьников жалуется на то, что испытывает голод во время учебы. Нет такого чувства у 42%, еще 27% не смогли охарактеризовать свои ощущения.

Напомним, в России был принят закон о питании учеников в школе. Автором инициативы выступил президент Владимир Путин. 18 февраля нижняя палата приняла документ в окончательном чтении. Ученики младших классов будут получать бесплатные обеды не менее раза в день, а средства на это будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.02.20

Обсерватор по коронавирусу в больнице № 40 сегодня закроется. / Суд оправдал экс-депутата из Салехарда, в детском центре которого ребенок задохнулся на тренировке. / Китайских студентов УрФУ переведут на дистанционное обучение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»