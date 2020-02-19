«Наша страна – это огромный концлагерь для животных»: актриса Елена Сафонова обратилась к властям

Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту и чиновникам, в котором обратила внимание на ситуацию с бездомными животными. По ее мнению, России необходим закон, который защитит брошенных кошек и собак от проявлений садизма, жестокости и живодерства.

В своем обращении Сафонова заявила, что власть имущие и народ живут как бы в двух разных странах. «Вы разделили нашу страну на «нас» и «вас». Мы с вами живем в разных странах, вы не заметили? Ваша – сытая, богатая, чванливая, оголтелая от безнаказанности и бессовестная, – пишет актриса. – В нашей – за украденную в магазине банку шпрот сажают в тюрьму, но не сажают подонков, садистов и живодеров».

Сафонова упоминает закон о защите животных, который был принят, но, по ее словам, фактически не работает: «Сколько усилий, унижений и наконец с помощью министерств все создали, детально прописали и строительство приютов, и какими они должны быть. Все! Забудьте! Все сведено к нулю! Одной фразой – на усмотрение регионов! Все остальное, над чем так долго корпели, вычеркнуто! Есть деньги – исполняйте закон, нет денег – не исполняйте… Этой фразой – «на усмотрение регионов» – вы дали команду «фас» всем садистам и живодерам».

Два миллиарда рублей выделяется ежегодно на убийство бездомных животных, пишет актриса. Она рассказала об ужасных условиях, в которых содержатся кошки и собаки. Так в Якутии животных держат в тесных вольерах на 40-градусном морозе и поят технической водой, чтобы они быстрее умирали. В Башкирии собак стерилизуют без анестезии. А владельцы приюта в Севастополе не выходят на связь и не впускают зоозащитников, которые хотят проверить состояние содержащихся там животных.

«Вы обязаны требовать и обнародовать все отчеты обо всех приютах. Иначе это просто живодерская яма, куда вы сливаете наши деньги. И дело не в деньгах, а в том, что мы не хотим быть участниками геноцида животных, – пишет Сафонова. – Наша страна – это огромный концлагерь для животных. Это узаконенная вами огромная живодерня».

Актриса предлагает разработать новый закон, который будет основываться на принципах главенства ценности жизни, будет защищать животных от проявлений садизма, жестокости и живодерства, а виновные в подобных преступлениях будут нести уголовное наказание. «Цивилизованная страна та, где хорошо живется людям и животным. Всем», – заключила Сафонова.

Москва, Зоя Осколкова

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