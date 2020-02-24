В Москве из-за рекордных температур зацвели подснежники

В Москве из-за аномально теплой погоды появились подснежники. Цветы досрочно распустились в долине реки Сетунь, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. В ведомстве отметили, что подснежники обычно появляются в московском регионе в конце марта – в апреле. В этом году сезон первоцветов наступил намного раньше в связи с продолжительным рекордным теплом.

В столице в естественной среде встречается только один из 20 видов этих растений – подснежник белоснежный.

Чиновники напомнили, что подснежники занесены в Красную книгу, и призвали москвичей не срывать их и не вытаптывать почву возле растений, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.02.20

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