В России отменят штраф за демонстрацию нацистской символики

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает привлекать к административной ответственности граждан, демонстрирующих нацистскую символику. Но только в том случае, если это было сделано без признаков пропаганды, агитации или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

Действующая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает штраф за любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Так в 2017 году такую ответственность понесли более 1600 человек, сообщил сенатор Александр Башкин.

Новый закон допускает использование нацистской или экстремистской атрибутики или символики в тех случаях, если «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Соответствующие изменения внесены в КоАП.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.02.20

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