Росгидромет прогнозирует температурные рекорды марта

Во многих регионов России в начале марта ожидаются аномально высокие температуры воздуха, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, наиболее значительное превышение средних многолетних значений можно будет наблюдать в приполярном Урале и Западной Сибири. В частности, температура воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе и в Югре, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на 8-10 градусов. Аналогичным образом будет складываться и в других регионах Западной Сибири. Температурные рекорды до 12 градусов ожидаются на Таймыре и в Якутии.

Центральную Россию тепло так же не обойдет. В частности, в Тульской, Калужской, Рязанской областях и в центрально-черноземных зонах (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская) температура на 7-10 градусов превысит климатическую норму. Ростовскую и Астраханскую области ожидает превышение температурной нормы на 8 градусов, сообщает РИА «Новости». Жителям Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областей также можно рассчитывать на теплый март. В этих регионах температура воздуха будет выше средней многолетней на 5-6 градусов. Схожая погода ожидается и в северо-западном регионе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.02.20

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