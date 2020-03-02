Правозащитники предлагают прекратить преследование проституток в России

Российские правозащитники направили в Министерство юстиции подробные замечания к проекту нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, они предлагают прекратить преследование секс-работниц.

Проект нового КоАП был опубликован 30 января 2020 года. На общественное обсуждение документа, который включает более 800 страниц, чиновники дали меньше месяца: комментарии можно было направить лишь с 30 января по 27 февраля, пишет «Коммерсант». «Такой вариант общественного обсуждения – это профанация», – сказала юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова.

В заключении, направленном в Минюст, правозащитники высказали несколько замечаний, которые касаются уточнения понятия пропаганды наркотиков, вопроса выдворения мигрантов и отмены наказания за возбуждение ненависти в адрес «социальных групп».

Одно из предложений – отменить административное наказание за оказание секс-услуг. «Отношение к проституции как к правонарушению рушит все возможности дальнейшей жизни для женщин»,– рассказала директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова.

По ее словам, предоставляющие интимные услуги женщины попадают в особый список МВД, что лишает их шансов найти легальную работу. «Более того, это влияет и на их детей – после проверки родственников их часто не берут в высшие учебные заведения или на службу», – отметила Маслова.

Кроме того, существование этой статьи в КоАП провоцирует коррупционные действия. В большинстве случаев женщины либо добровольно дают взятки сотрудникам правоохранительных органов, либо те сами их вымогают. «Они платят, чтобы быстрее уйти из отделения полиции, где зачастую происходят вещи, запредельные по жестокости»,– добавила правозащитник.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.03.20

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