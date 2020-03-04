Каждый десятый россиянин относит себя к фрилансерам

11% россиян трудоспособного возраста относят себя к фрилансерам или самозанятым. При этом две трети граждан не могут дать определение этому термину. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В восприятии россиян фрилансер – тот, кто самостоятельно находит себе работу, свободный, вольнонаемный работник (15%), а также тот, кто работает на себя (5%), и тот, кто работает удаленно (5%), говорится в результатах исследования. 66% респондентов затруднились дать описание данному виду деятельности.

Чаще всего граждане относятся к фрилансерам положительно или безразлично почти в равных долях (41% и 49% соответственно). Положительное отношение выказывают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также 35-44-летние россияне. Безразличны к самозанятым большинство опрошенных 25-34 лет. Негативно к фрилансерам относится преимущественно поколение старше 60 лет.

48% респондентов считают, что в последние три года самозанятых в нашей стране стало больше. Такого мнения чаще придерживаются представители молодежи. Лишь 7% опрошенных заявили, что число фрилансеров уменьшилось.

Лишь четверть россиян хотят перейти на данный формат работы. Из них треть планируют сделать это в ближайшие три года. Среди причин, по которым людей привлекает фриланс, – увеличение дохода (34%), независимость от начальства и свобода действий (24%), возможность иметь более гибкий и удобный график работы (18%), а также наличие большего количества свободного времени (10%).

Опрос проводился с участием 1600 совершеннолетних россиян с помощью телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Москва, Зоя Осколкова

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