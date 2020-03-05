В России изменится система оплаты отпусков и больничных

Правительство собирается изменить систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года компенсировать выплаты вместо работодателя будет Фонд социального страхования. Реформу готовы поддержать депутаты Госдумы.

Минтруд разрабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании». Планируется, что на рассмотрение в Госдуму документ поступит в декабре, пишут «Известия». Власти пытаются добиться того, чтобы граждане гарантированно получали все страховые выплаты. «Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан», – пояснили в пресс-службе кабмина.

Речь идет о том, чтобы все компенсации, которые положены россиянам (больничные листы, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней), выплачивались непосредственно Фондом социального страхования, а не работодателями.

Стоит отметить, что с 2012 года в России проводится эксперимент «Прямые выплаты», в рамках которого ФСС возмещает работнику деньги в течение 10 дней с момента обращения. Однако проект действует только в нескольких регионах.

Депутаты готовы поддержать законопроект, если он действительно будет работать так, как запланировано. В то же время в Федерации независимых профсоюзов России отметили, что еще не ознакомились документом. Там считают, что для начала нужно подвести итоги эксперимента, запущенного ФСС.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.03.20

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