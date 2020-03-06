Российским мужчинам дали советы по выбору цветов

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору цветов. Специалисты перечислили, на что обратить внимание, чтобы купить красивый, качественный и долговечный букет.

В первую очередь нужно смотреть на бутоны. Цветы могут быть как нераспустившиеся, так и раскрытые. В последнем случае на тычинках не должно быть пыльцы, пишут «Известия» со слов экспертов. Бутон свежего цветка – гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен.

Показателем свежести также являются листья и стебли растения. Они должны быть без повреждений, мясистые и упругие, без белого налета, который является признаком того, что на цветах могут быть вредители.

Срез стебля должен быть влажным, светлым и без постороннего запаха. Если он неприятно пахнет, значит, цветы были срезаны давно и долго простояли в воде.

Тем, кто сомневается, какие именно цветы дарить, специалисты советуют выбирать растения белого, кремового и розового оттенков для юных девушек, а для взрослых женщин отдавать предпочтение более темным и насыщенным тонам. Впрочем, не стоит забывать, что выбор цветов зависит от личного вкуса представительницы прекрасного пола.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.03.20

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