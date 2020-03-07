В России упростят документооборот для получения лицензии на оружие

Процедура выдачи разрешений на оружие в России будет переведена на электронный документооборот. Об этом «РГ» рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.

Он пояснил, что это позволит объединить в единую систему все данные, которые поступают от всех участников оборота оружия. Благодаря этому будет налажено взаимодействие между оружейными заводами, продавцами оружия и конечными владельцами. В итоге вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие достаточно будет получить единую пластиковую карту.

По оценкам ведомства, запустить единую цифровую платформа удастся в течение двух лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.20

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