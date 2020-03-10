В России стали реже забирать детей из сиротских приютов

В России стали меньше усыновлять несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году в приемные семьи забрали на тысячу детей меньше, чем годом ранее. Такие данные проводит Министерство юстиции.

В 2019 году россияне усыновили (удочерили) 11,9 тысячи детей, в 2018-ом – 13 тысяч, пишет портал News.ru. Больше всего мальчиков и девочек забрали из детдомов в столичном регионе, меньше всего – на Дальнем Востоке.

Так в Московской области и Москве усыновили 705 и 690 сирот соответственно. Затем по числу усыновленных детей идут Кубань – 439, Санкт-Петербург – 407 и Свердловская область – 390.

В антилидерах оказались Чукотский (3) и Ненецкий (9) автономные округа. Также очень мало малышей усыновили в Ингушетии (12), Магаданской области (16) и на Алтае (17).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.03.20

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