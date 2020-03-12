Женщинам чаще снятся сны, чем мужчинам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) расспросил россиян о том, как они спят. Оказалось, что только половина граждан просыпаются бодрыми и отдохнувшими.

В среднем россияне спят по ночам по семь часов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование. 53% опрошенных заявили, что засыпают легко, 42% долго не могут уснуть. 50% респондентов спят крепко, 43% периодически просыпаются. 53% чувствуют себя бодрыми по утрам, 43% просыпаются тяжело и долго «раскачиваются» после сна.

Лишь треть опрошенных по утрам пребывают в хорошем настроении, половина – ни в плохом, ни в хорошем, каждый десятый чувствует себя подавленным.

Большинство (71%) россиян видят сны: четверть – несколько раз в неделю, каждый пятый – каждую ночь. При этом женщинам сны снятся чаще, чем мужчинам (73% против 65% соответственно).

В опросе принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Исследование проводилось методом телефонного интервью.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.03.20

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