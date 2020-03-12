В центр России придет зима со штормовым ветром и сильным снегом

Гидрометцентр предупредил о приходе зимы в европейскую часть России в предстоящие выходные. Ожидается резкое похолодание, сопровождаемое штормовым ветром.

По информации метеорологов, в ночь на пятницу, 13 марта, в центральную часть России и на северо-запад страны придет мощный скандинавский циклон, который принесет дожди, мокрый снег и усиление ветра до 15-20 м/с, местами до 24 м/с. С 13 по 15 марта в Центральном федеральном округе объявлено штормовое предупреждение.

В московском регионе в ночь на пятницу прогнозируется +2…+4°и дождь, днем ожидается до +5…+7° с сильным юго-западным и западным ветром, порывы которого могут достигать 15-20 м/с.

В субботу циклон переместится на северо-восток, а в его тыловую часть устремится арктический холод. В результате в европейской части России стремительно похолодает до отрицательных температурных значений. При этом сохранится сильный порывистый ветер.

Днем 14 марта в Центральном регионе РФ ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и снег. В отдельных районах может установиться временный снежный покров. Воздух прогреется до 0…+7°, но к вечеру ожидается резкое похолодание до умеренной минусовой температуры. Метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах.

В Ленинградской области ночью 14 марта прогнозируется до -3…-8°, местами до -11°, днем до -1…-6°.

В воскресенье, 15 марта, вторжение арктического холода в Центральный федеральный округ продолжится. Ночью температура опустится до -5…-12°, днем ожидается 0…-7°. Похолодание будет сопровождаться осадками в виде снега и в отдельных районах – метелью при ветре до 17 м/с. На севере ЦФО ожидается установление снежного покрова толщиной 3-10 сантиметров. На северо-западе России снега не будет, но станет еще холоднее, предупреждает Гидрометцентр. «Возвращается зима!», – констатировали синоптики.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.03.20

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