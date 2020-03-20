Вслед за гречкой и макаронами россияне бросились скупать морозильные камеры

Жители России вслед за продуктами и товарами длительного хранения стали скупать морозильные камеры. Их продажи в онлайн-магазинах из-за ажиотажа, вызванного пандемией коронавируса, выросли в четыре раза, пишут «Ведомости». У некоторых продавцов товар заканчивается, другие поднимают цены. Наибольшим спросом пользуются дешевые модели и средней ценовой категории.

Отмечается, что в ряде интернет-магазинах часть ассортимента морозильных камер, по данным на 19 марта, отсутствовала, а оставшиеся товары значительно подорожали.

Продажи выросли также у розничных игроков. Помимо морозильных камер и холодильников спрос наблюдается и на дорогую бытовую технику, рассказал изданию представитель одного из сетевых магазинов бытовой техники и электроники.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.03.20

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