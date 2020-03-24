Синоптики огласили прогноз на вегетационный период в России

С апреля по сентябрь средние значения температуры воздуха на территории России ожидаются около и немного выше нормы. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такую погоду можно ожидать почти на всей территории страны.

Так, например, в апреле выше нормы воздух прогреется в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Чуть меньше повезло жителям европейской части страны. В этих регионах температура воздуха будет около или чуть выше нормы. Велика вероятность, что на юге европейской территории будет избыток осадков, на юге Восточной Сибири ожидается дефицит.

Выше нормы температура воздуха ожидается в Московском регионе и западных регионах Центрального федерального округа, а также в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии. Осадков больше нормы, вероятно, будет на севере Сибири.

Особенно теплым июнь будет на востоке Северного Кавказа и севере Сибири. Прохладнее обычного будет на Дальнем Востоке. Здесь воздух прогреется до среднегодовых показателей или даже ниже них. Дефицит осадков вероятен на западе европейской части России, избыток – на Урале и на севере Сибири.

В июле температурные антирекорды возможны в восточных регионах европейской части России и в западной части Сибири она будет около и ниже нормы. Избыток осадков ожидается в густонаселенных районах юга Западной Сибири. Избыток осадков, по оценкам синоптиков, стоит ожидать в Приморье и Хабаровском крае.

Вильфанд полагает, что август на европейской территории страны ожидается «комфортным». В регионы придет тепло без значительных осадков. В Западной Сибири, на северо-востоке Сибири и на севере Дальнего Востока при этом весьма возможен дефицит осадков.

Относительно сентября синоптики дают очень осторожные прогнозы, ограничившись лишь тем, что «бабье лето» в европейской части России с большой вероятностью будет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.03.20

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