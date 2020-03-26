Студентов российских вузов отправили на каникулы

Минобрнауки отправило студентов российских вузов на внеочередные каникулы в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков.

Согласно документу, каникулы начнутся 28 марта и продолжатся по 5 апреля.

Накануне президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением заработной платы.

Напомним, с середины марта подавляющее большинство российских вузов по рекомендации Минобрнауки перевели студентов на дистанционное обучение в рамках профилактики распространения COVID-19.

На 26 марта число заразившихся коронавирусом в России достигло 840 человек. Заболевание выявлено в 56 регионах. За сутки заболевших коронавирусной инфекцией стало больше на 182 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.20

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