Минтруд пояснил, как будут платить за нерабочую неделю

Минтруд России выдал рекомендации для работодателей относительно оплаты труда в нерабочую неделю, введенную президентом РФ Владимиром Путиным из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

В ведомстве отметили, что наличие нерабочих дней в марте и апреле не может быть снованием для сокращения зарплаты. Оплата труда должна проводиться в обычном размере, а не в повышенном, поскольку нерабочие дни не считаются выходными или нерабочими праздничными днями.

Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля не включается в число дней отпуска. В связи с этим отпуск на эти дни не продлевается.

В министерстве также указали, что режим нерабочей недели не распространяется на структуры жизнеобеспечения, магазины, аптеки, банки и транспорт.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил следующую неделю нерабочей для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На 26 марта в России 840 пациентов с коронавирусом. Двое заболевших скончались.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.03.20

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