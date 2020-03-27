В России возник небывалый ажиотаж на товары для дачи – сказался запрет на выезд за рубеж

Продажи товаров для дачи в России бьют рекорды. Аналитики объясняют небывалый ажиотаж ранней весной, а также мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в частности, запрету на выезд за пределы страны. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи товаров для дачи года выросли на 143%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на лабораторию клиентского опыта Ozon, которая проанализировала 2,5 млн заказов в феврале и марте.

Также отмечается большой интерес москвичей, и жителей юга страны к аренде дач. По оценкам риелторов, в марте спрос вырос на 15 и 18% соответственно. Эксперты считают, что интерес к дачной и садово-огородной сфере возрос в связи с запретом на выезд за рубеж и отсутствием понимания, когда границы будут открыты.

Продажи газонов интернет-магазине выросли на 200% по сравнению с прошлым годом, садовой мебели – на 222%, мангалов – на 124%, гриля и барбекю – на 150%, уличных спорткомплексов и детских городков – на 250%. Наибольшим спросом в нынешнем году стали пользоваться шезлонги и большие каркасные бассейны. Интерес к этой продукции вырос в 10 и 12 раз соответственно. Вырос спрос и на лакокрасочную продукцию для наружных работ (на 372%) и дверей (на 185%).

Москва, Иван Гридин

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