Это ключевая мера: Собянин обратился к москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с просьбой не выходить из дома.
«28 марта – 5 апреля 2020 года объявлены нерабочими днями. Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, – говорится в официальном заявлении градоначальника. – Но эта мера сработает только при одном условии – если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило.
Все девять дней надо просидеть дома – в квартире или на даче.
Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи.
Если в эти дни вы находитесь на домашнем режиме, то соблюдайте его максимально строго.
Если вы обязаны ходить на работу, ограничьте свой маршрут поездкой туда и обратно.
От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей.
Пожалуйста, оставайтесь дома».
Добавим, в Москве за сутки выявлено 114 новых случаев коронавирусной инфекции, в Подмосковье – 36.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 28.03.20
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