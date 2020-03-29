Патриарх Кирилл призвал православных не посещать храмы

Православных россиян призвали не посещать храмы.

«Воздержитесь от посещения храмов, – сказал сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, который свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись».

Заявление сделано на фоне распространяющегося коронавируса: только в Москве подтверждено уже более 1 тысячи случаев заболевания.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.03.20

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