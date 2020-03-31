В России приостановят заключение и расторжения браков

Министерство юстиции России из-за пандемии коронавируса нового типа предложило главам регионов временно приостановить заключение и расторжение браков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что соответствующие предложения уже направлены руководителям субъектов РФ.

«Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 1 июня 2020 года), – говорится в сообщении Минюста.

В исключительных случаях при невозможности изменения даты предлагается проводить регистрацию браков без приглашенных гостей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.20

Репетиции парада Победы в Екатеринбурге начнутся с 14 апреля. / Роспотребнадзор: в России создан высокоточный тест на коронавирус. / Москва переживает «арктическое вторжение». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»