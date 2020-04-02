Всероссийскую перепись населения перенесут из-за коронавируса

Росстат инициировал перенос Всероссийской переписи населения, запланированный на октябрь текущего года, на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства. Новые сроки проведения переписи населения определит правительство.

Ранее из-за ситуации с COVID-19 и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах. Так, досрочный этап переписи должен был начаться 1 апреля на Чукотке, но в итоге его отложили.

Глава Росстата Павел Малков заявил, что ведомство «анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в запланированном формате».

Перенос переписи не повлияет на качество и результат, убежден он. По его мнению, это даст возможность лучше подготовиться к использованию передовых онлайн-технологий, которые «станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.20

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