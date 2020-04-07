Россияне сбегают от семей на съемные квартиры

Риэлторы отмечают повышенных спрос на посуточную аренду квартир в регионах, где были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Вероятно, это связано со стесненными жилищными условиями, негативные стороны которых обострились во время обязательной самоизоляции.

Динамику роста спроса на аренду жилья в субъектах, где были введены ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, заметили специалисты портала «Мир квартир». Результаты исследования публикует «Говорит Москва».

С середины марта арендодатели начали размещать объявления с выгодными условиями для тех, «кто заселяется на длительный период во время самоизоляции». Самые дешевые квартиры – в Челябинске, Омске и Волгограде: стоимость посуточной аренды стартует от 500 рублей. Сутки в самой дешевой трехкомнатной квартире в Москве обойдутся в 1800 рублей.

По словам риэлторов, все больше граждан снимают жилье, чтобы самоизолироваться от семьи. Чаще всего это связано с тем, что постоянно пребывающие в доме родственники мешают работать в удаленном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.04.20

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