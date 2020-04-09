В Роскачестве дали советы по хранению крупы и муки

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно хранить крупы и муку, чтобы они были годными к употреблению долгое время.

По словам экспертов, все продукты переработки зерна должны храниться в сухих, хорошо вентилируемых, защищенных от солнечного света местах. Главное, чтобы была стабильная комнатная температура. Если переносить банки с крупой из холодного места в теплое, может образоваться конденсат, а вместе с ним и плесень.

Также необходимо следить за соблюдением срока годности. Если вы покупали продукты на развес, то в магазине должен быть информационный листок с данными о дате производства и хранения.

Крупы лучше пересыпать в герметичные емкости и хранить на нижних полках шкафов на кухне, так как на верхних выше температура воздуха. Кроме того, нужно регулярно проверять, не появился ли посторонний запах или привкус.

Муку, по мнению специалистов Роскачества, лучше хранить в сухом прохладном месте, так как ее влажность может меняться в зависимости от влажности воздуха. Чем больше влажность, тем благоприятнее условия для размножения в муке различных микроорганизмов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.04.20

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