Снова снег и сильный ветер: арктический холод идет на северо-запад и центр России

На европейскую часть России надвигается новый арктический циклон, который принесет похолодание, дожди, переходящие в снег, и усиление ветра.

В четверг циклонический вихрь накроет север и северо-запад страны, сообщает центр погоды «Фобос». Порывы более 20 метров в секунду ожидаются в Архангельской области и Карелии, а также на побережье Кольского полуострова и в акватории Балтики. Циклон принес в Архангельскую и Калининградскую область сильный дождь – может выпасть свыше 10 мм осадков. Севернее Петрозаводска и Архангельска дожди будут переходить в снег.

К пятнице арктическое вторжение захватит большую часть северо-запада страны, а к субботе доберется до Центральной России. Однако, как отмечают метеорологи, похолодание будет непродолжительным. В воскресенье в центра страны вернутся теплые атлантические воздушные массы.

В Санкт-Петербурге в пятницу-субботу температура понизится до плюс 4-5 градусов. Пройдут небольшие осадки, переходящие в снег. С воскресенья в Северной столице потеплеет до плюс 6-8 градусов.

В Москве с пятницы ожидаются дожди, и придет похолодание. В субботу в столице будет около плюс 4 градусов, вероятны небольшие осадки, переходящие в снег. Но в воскресенье в городе потеплеет, а к понедельнику температура вновь поднимется до плюс 12 градусов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.20

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