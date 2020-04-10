У каждого третьего ученика в России не оказалось минимума знаний по школьной программе

У каждого третьего ученика в России не оказалось минимальных знаний по какому-либо предмету школьной программы. Чтобы справиться с этой проблемой, образовательным учреждениям будет оказываться адресная методическая поддержка со стороны Рособрнадзора. Об этом сообщил врио главы ведомства Анзор Музаев.

Чиновник напомнил, что к 2024 году перед страной стоит задача войти в десятку лидеров по качеству общего образования. Однако для ее выполнения нужно повышать минимальный уровень освоения предметов учениками, подчеркнул он.

«Если брать все срезы, которые у нас есть, около 32-35% не осваивают минимальный базис образования по тем или иным предметам, в странах-лидерах – это 5%», приводит слова Музаева ТАСС.

Чиновник при этом заверил, что наказывать отстающие школы не будут. По его словам, наша задача – подтянуть испытывающие трудности учебные учреждения по качеству образования. «Мы окажем методическую серьезную помощь учителям, директорам школ», – пообещал он.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 10.04.20

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