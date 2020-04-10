В России ограничивают продажу разливного пива в рамках борьбы с коронавирусом

Власти нескольких регионов ввели ограничения на продажу алкогольных напитков, в частности, разливного пива. По словам экспертов, на фоне закрытия баров и ресторанов в связи с пандемией это грозит разорением малым пивоварам, и, как следствие, ростом безработицы.

О закрытии точек по продаже разливного пива в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях сообщили в Союзе участников пивной торговли, пишет «Коммерсант». При этом с неформальным давлением чиновников участники рынка сталкиваются по всей стране. Существование проблемы подтверждает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.

По словам экспертов, вынужденный простой приведет не только к упущенной выгоде, но и к убыткам от порчи продукции, аренду владельцы помещений также отменять не готовы. К тому же после закрытия ресторанов и баров, пивные магазины стали единственным каналом сбыта продукции для малых пивоваров, которым массовое закрытие специализированных точек также грозит убытками.

Стоит отметить, что это не первая попытка региональных властей ограничить продажу алкоголя на фоне борьбы с пандемией COVID-19. Так в Забайкальском крае розничная продажа спиртного была запрещена полностью, в Якутии и Туве – в отдельных населенных пунктах, а в ряде других регионов, в том числе Карелии, Хакасии и Ленинградской области, было ограничено время продажи алкогольных напитков.

В свою очередь в Минпромторге отметили, что власти субъектов могут устанавливать дополнительные ограничительные меры по противодействию распространения COVID-19. По словам юристов, шансы обжаловать региональные запреты в существующей обстановке практически равны нулю.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.04.20

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