В туалетной бумаге обнаружили кишечную палочку

Специалисты Роскачества проверили туалетную бумагу семи торговых марок. В одном из образцов обнаружены энтеробактерии. Еще два экземпляра оказались недостаточно мягкими.

Результаты исследования туалетной бумаги опубликованы на сайте Роскачества. В проверке участвовали образцы семи торговых марок: «Лилия», «Чистый дом», Familia, Kleenex, Papia, Pero, Zewa Deluxe. В ходе лабораторного тестирования эксперты оценили товары на соответствие как действующим нормам, так и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Zewa Deluxe и Papia подтвердили высокое качество. «Чистый дом», Kleenex и Pero улучшили показатели с прошлого исследования. Однако показатель комфортности использования у «Чистого дома» и Kleenex по-прежнему оставляет желать лучшего: бумага недостаточно мягкая.

Качество туалетной бумаги Familia ухудшилось по показателям комфортности. В образце ТМ «Лилия» эксперты обнаружили энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

По словам химика-технолога Александра Кагана, обнаруженные энтеробактерии могли попасть на упакованную туалетную бумагу двумя путями: либо через грязные руки сотрудников производства, либо через мелкие отверстия на упаковке, куда может попадать пыль и другие загрязнения.

«Обнаруженные энтеробактерии – это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.20

Голикова об окончании карантина в России: «Дата, которую выбрал Путин, неслучайна». / Синоптики прогнозируют Москве холодную и дождливую неделю. / Стас Михайлов переболел коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»