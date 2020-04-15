Шеф-повар рассказал, какую еду не стоит заказывать на дом

Морепродукты следует исключить из заказа доставки на дом. Такую рекомендацию дал шеф-повал Владимир Мухин. По его словам, эти продукты везут из-за рубежа, в результате они могут оказаться не очень свежими.

«Во-первых, все, что сырое, я рекомендую не заказывать, потому что сырое – устрицы, морские ежи, – они все, к сожалению, просто не свежие. Потому что привезли огромное количество рыбы, ее, скорее всего, заморозили поставщики, так как все рестораны перестали покупать, а продают сейчас только магазины», – сказал шеф-повар в «Яндекс.Эфире».

Стоит отдать предпочтение продуктам, которые подвергаются термообработке. Кроме того, в данный момент лучше заказывать в тех ресторанах, с кухней которых вы были знакомы до введения ограничительных мер.

Шеф также дал прогноз по развитию ресторанного бизнеса после пандемии. По его мнению, далеко не все заведения общественного питания преодолеют этот кризис и откроются после снятия ограничений.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.04.20

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